¡Simeone habla de Julián Álvarez tras su encuentro en Miami!: "Las cosas se van a resolver"

Bombazo. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, explicó que se había encontrado con Julián Álvarez en la concentración de la selección argentina en Miami. Estuvieron hablando varios minutos sobre su situación y, luego, Simeone concedió una entrevista a 'ESPN', dónde habló por primera vez este verano del futuro del delantero y de su posible salida al Barça: "El futuro de Julián ahora es solo el partido de Argentina con Cabo Verde. Debe centrarse en eso y no pensar en otras cosas para que no le generen confusiones. Es difícil porque están saliendo muchas cosas por ahí, pero no debe pensar en ello. Y lo que tengo claro es que las cosas se van a resolver como siempre se resuelve todo en la vida", comentó.

Simeone explicó que se había encontrado casi de forma casual con Julián: "Vine a la concentración para ver a Giuliano -su hijo también está en la albiceleste- y tuve la oportunidad de hablar un rato con Julián. Le pregunté sobre todo de su momento actual y de cómo estaba con el tobillo. Y de la importancia que tiene él para Argentina. El me comentó que estaba ya muy bien, al cien por cien. En el último partido no estuvo todo lo acertado que acostumbra a estar él, pero ha recuperado mucho el ritmo de juego y ya tiene otra intensidad".

El técnico del Atlético se deshizo en elogios sobre Julián dejando claro que le gustaría contar con él: "Es un jugador extraordinario. El mejor futbolista que tenemos en el Atlético. Los números hablan por si solos y son extraordinarios. Tuvo una continuidad muy buena y ha generado dentro del equipo cosas que demuestran que se trata de un futbolista diferente. Estamos muy contentos con él y con su rendimiento".

Simeone añadió que "Julián siempre se ha comportado bien como persona y como profesional. Yo no puedo decir nada más. Ha trabajado siempre para el equipo y ojalá pueda demostrar su calidad en la selección. Le dio al Atlético una jerarquía ofensiva que hoy en día es muy difícil encontrar en cualquier jugador. Se trabajo de segunda punta es espectacular e hizo una gran sociedad con Griemzann. Al igual sucede con Messi, porque ha jugado mucho con él. El fútbol es cuestión de sociedades. Estamos muy contentos con todo lo que nos da porque es un grandísimo futbolista".

El entrenador colchonero no quiso ir más allá cuando se le apretó por su posible salida al Barça y se limitó a sonreír, aunque por sus declaraciones dejó claras dos cosas: la primera es que considera a Julián como su jugador franquicia. Y la segunda es que dejó claro que no hay futbolistas en el mercado que puedan suplirle hoy por hoy en su esquema en el Atlético. Habrá que ver lo que pasa y si Simeone puede convencerle para que se quede como rojiblanco.