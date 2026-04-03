Simeone: “Flick lo está haciendo extraordinariamente bien"

No le molesta a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que califiquen a su equipo como juez de LaLiga, antes de enfrentarse este sábado al Barcelona en el estadio Metropolitano, del que remarcó este viernes que "este tipo de partidos" los resuelve "la calidad y la jerarquía" de los jugadores, más allá de los técnicos. "El fútbol siempre pasa primero por los futbolistas, más allá de los planteamientos y más allá de la idea de los entrenadores. Los que terminan resolviendo este tipo de partidos son la calidad y la jerarquía de los futbolistas”, expresó el entrenador en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en la localidad madrileña de Majadahonda.

“El Barcelona juega de una manera determinada hace ya dos años, desde la llegada de su entrenador (Hansi Flick), que lo está haciendo extraordinariamente bien, con su defensa alta que no cambia porque es su estilo de juego y con su posicionamiento ofensivo para, tras ganar esos duelos, poder atacar”, abundó.

“Y nosotros, con nuestras características desde hace 14 años, seguiremos trabajando de la mejor manera para poder seguir compitiendo contra ellos”, continuó Simeone, que remarcó que el mayor peligro del Barcelona “son todos sus futbolistas, porque son extraordinarios”. Y añadió: “tienen una capacidad de jugar en campo rival sacándote tiempo para que vos no puedas pensar que es increíble. La repiten partido tras partido y es muy difícil repetirlo. Juegan con una defensa alta con los riesgos que ofrecen y asumen y nosotros llevaremos el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”.

Tras los compromisos internacionales, sin entrar a valorar la lesión de Johnny Cardoso con la selección de Estados Unidos, Simeone ve “bien” a sus jugadores, “con la misma ilusión” que vienen “trabajando toda la temporada”. “Hemos empezado la pretemporada ilusionándonos con llegar a este lugar para poder competir por los lugares que queremos llegar. Si Dios quiere y nos ayuda podemos competir como lo venimos haciendo de acá hasta el final y en ese camino estamos”, dijo.

Los cánticos racistas

También valoró este viernes que los cánticos racistas, como los ocurridos el pasado martes en el encuentro de España contra Egipto, son un problema "social" y "mundial", y remarcó que el "respeto se perdió hace varios años".

"Yo creo que es social y mundial. Ni de España ni de Argentina ni de Brasil ni de ningún lado. Es social. El respeto que se perdió hace varios años; el respeto que teníamos a los padres, a los maestros del colegio, a la policía, al director general del club, al entrenador, al presidente...", expuso en rueda de prensa, preguntado en concreto por los gritos xenófobos del amistoso de España del pasado martes en el RCDE Stadium de Cornellá.

"Se perdió (el respeto) y no lo tenemos. Y tenemos que trabajar todos con la creencia y la visualización de que, con fe, creyendo en Dios y sabiendo que el camino es creer, se puede mejorar", añadió.

Muchas bajas

Por otra parte, confirmó este viernes las bajas por lesión de Jan Oblak, Rodrigo Mendoza y Marc Pubill para el partido de este sábado contra el Barça, en el que tampoco están disponibles Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Marcos Llorente. “Todos van evolucionado de la mejor manera. El lunes, Jan ya empezará con el grupo (este viernes ya se entrenó con sus compañeros en la portería), ya trabajó, se sintió mejor, así que eso son buenas sensaciones”, explicó el técnico sobre el portero esloveno, que estará listo para el duelo del próximo miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones, también contra el conjunto azulgrana.

“Mendoza el lunes también volverá con el grupo”, después de cuatro partidos de baja por un esguince en el tobillo derecho, mientras que Pablo Barrios, con una lesión muscular, viene “evolucionando muy, muy bien” y Marc Pubill, con una dolencia en las costillas, “está trabajando en consecuencia de lo que necesita para que, en el tiempo que tenga por delante, llegue de la mejor manera”, según repasó Simeone en rueda de prensa.

“No tengo duda de que nos van a ir ayudando de a poco estos chicos que tuvieron una situación para no estar en el equipo”, añadió Simeone, que también tiene las ausencias por sanción de Marcos Llorente y Johnny Cardoso para el choque de este sábado.