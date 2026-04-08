Simeone no lo da la eliminatoria por cerrada: "El Barça nos hará sufrir"

La alegría del Atlético de Madrid fue directamente proporcional al mazazo que se llevó el barcelonismo. No obstante, Diego Pablo Simeone no escenificó ni un atisbo de entusiasmo en su discurso tras asaltar el Spotifiy Camp Nou en la ida de cuartos de final de la Champions League, aunque no escondió el buen resultado de los suyos.

El técnico colchonero, que huyó del césped cuando István Kovács hizo sonar el pitido final y ni saludó a su homólogo Hansi Flick para perderse hacia el túnel de vestuarios, destacó el buen hacer del Atleti para conseguir salir del templo culé con la eliminatoria encarrilada para sellar el pase a semifinales en casa:

"No habíamos ganado nunca en el Camp Nou, no nos había tocado la posibilidad de ganar en este campo. Seguramente son el mejor equipo de Europa con el PSG y el Bayern. Desde un trabajo colectivo bueno pudimos lastimar en momentos importantes. El segundo gol nos dio seguridad y una pena que no pudimos lastimar más con la situación (expulsión) que ellos tuvieron la semana pasada", analizó el argentino.

Y es que el Atlético supo aprovechar la superioridad numérica durante más de 45 minutos. Aunque no se tradujo en superioridad con el balón ni oportunidades creadas, sí lo hizo en contundencia en las áreas, algo que destacó el técnico, así como la 'pillería' de los suyos al atacar la espalda de la defensa culé:

"El fútbol es maravilloso porque la contundencia es clave y hoy lo fuimos, nos tocó la parte buena", añadió. "Sabíamos que ellos generan esas situaciones con línea adelantada y siempre les hemos hecho daño, siempre hemos tenido situaciones de gol. Fuimos valientes en aprovechar la situación del mano a mano, con la expulsión. Después Sorloth estuvo bien como siempre".

Pese al 0-2 en campo rival, Simeone no da por finiquitada la eliminatoria, donde espera una gran respuesta del Metropolitano: "Es un buen resultado pero contra un rival que nos hará sufrir", advirtió. "En principio es un buen resultado, pero necesitamos a nuestra gente y necesitamos que nos empujen".

Griezmann y Giuliano, cautos

Uno de los protagonistas sobre del césped del Camp Nou fue, sin duda, Antoine Griezmann. En su última noche en el templo culé antes de partir hacia América para su nueva aventura en la MLS, el 'Principito' no fue determinante en cuanto a goles o asistencias, pero sí que tomó la batuta del partido cada vez que los rojiblancos tuvieron el balón tras la expulsión de Cubarsí para volver loco al Barça.

El francés, sin embargo, fue autocrítico con el juego de su equipo: "No hicimos nuestro mejor partido con balón. Hay cosas a mejorar, estamos contentos por la victoria pero queda mucho por jugar. Las semifinales están muy lejos, a 90 o más minutos", recordó.

Por su parte, Giuliano Simeone, que provocó la expulsión de Pau Cubarsí, justificó la decisión del árbitro de dejar al Barça con diez: "Julián me tira balón a la espalda, pero (Cubarsí) se me cruzó, me quedaba solo con Joan Garcia", explicó.

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Eso sí, mantuvo el mismo discurso que su padre y compañeros. La eliminatoria no está cerrada: "Pocos resultados son contundentes. Tenemos que seguir trabajando y mejorar cosas como equipo, podemos hacerlo mejor y llegar hasta donde queremos llegar".