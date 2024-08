¡Simeone convoca a Joao Félix ante el Villarreal!

Diego Pablo Simeone ha facilitado esta mañana los convocados para el partido de esta noche en Villarreal con una presencia inesperada. Joao Félix figura entre los 24 jugadores que han sido citados, si bien uno de los jugadores debe ser descartado ya que solo se permite la inscripción de 23 futbolistas.

Cuando todo parecía indicar que quedaban pocos flecos para que Joao Félix fichara por el Chelsea, Simeone ha sorprendido citando al portugués. Joao Félix es uno de los seis delanteros citados, junto a Griezmann, Correa, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Sorloth.

En cambio, Simeone sí que ha descartado por motivos técnicos a Thomas Lemar, además de Samu Omorodion, quien tan siquiera está inscrito en LaLiga ya que su traspaso parece asegurado. Samu ya estuvo cerca del Chelsea, pero finalmente se rompieron las conversaciones.

La decisión de Simeone puede indicar que el paso de Joao Félix de nuevo al Chelsea no está tan próximo como parecía. Su presencia como titular parece descartada, pero puede ser una opción para la segunda parte.

Simeone destacó en la rueda de prensa previa al partido que el jugador estaba entrenando muy bien y puede correr el riesgo de contar con él, aunque se exponga a una lesión que pudiera desmontar cualquier operación.

En cualquier caso, esta convocatoria reafirma aún más que el futuro de Joao Félix no pasa por el FC Barcelona a no ser que haya otro vuelco de escenario. Algo que no puede descartarse con el futbolista y, muy especialmente, con su representante Jorge Mendes en medio de la negociación.