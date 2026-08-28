Simeone, sobre el 'caso Julián': "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud"

Nuevo capítulo del 'caso Julián Álvarez'. Después del cruce de declaraciones entre Miguel Ángel Gil Marín y Rafa Yuste tras el sorteo de la 'fase liga' de la Champions League, Diego Pablo Simeone compareció este viernes ante los medios de comunicación en la previa del partido del Atlético de Madrid contra el Sevilla para ofrecer nuevamente su punto de vista sobre el culebrón del verano. El técnico colchonero confirmó que la 'araña' no estará disponible tras ausentarse en los últimos tres entrenamientos y se mostró optimista al ser preguntado por la posibilidad de revertir la situación del delantero argentino en el Metropolitano.

"Entiendo que todas las preguntas van a ir en torno a lo que está pasando con Julián. El club fue muy contundente y claro en lo que explicó. Sigo en la misma posición: esperando, desde lo deportivo, poder ayudarlo y que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. No va a estar mañana, evidentemente", empezó el 'Cholo' su comparecencia.

Simeone fue preguntado por la delantera ideal del Atlético de Madrid para la temporada 2026/27 y no titubeó ni un segundo. "Julián Álvarez y Sorloth", respondió escuetamente. El noruego, sin embargo, aún está lesionado: "Su ausencia nos hace daño, obviamente. Es importantísimo para nosotros y repercute mucho más por la situación de Julián. El equipo está tratando, desde el esfuerzo colectivo, de buscar soluciones para encontrar situaciones de gol. Estamos trabajando con ellos en esa consciencia de entender lo que nos está sucediendo", añadió.

"Los chicos están trabajando muy bien. El equipo ha hecho buenos partidos contra el Málaga y el Villarreal. Mañana queremos hacer un buen partido. No veo que nos esté afectando", insistió sobre la influencia de todo el 'ruido' alrededor de Julián en el rendimiento deportivo del cuadro colchonero.

Aún hubo tiempo para una última pregunta sobre el futuro de Julián. "Entiendo la repregunta, pero creo que me he explicado bien. No tengo mucho más para explicarles. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos lo que le hemos dado siempre para que se sienta importante como lo es para nuestro equipo", sentenció el técnico argentino.