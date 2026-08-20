El simbólico accesorio de Cancelo en su presentación con el Barça

Joao Cancelo ha vivido este jueves una presentación muy especial con el FC Barcelona. El jugador, que vuelve a vestir de azulgrana, ha posado ante los medios y los aficionados con una sonrisa constante y una emoción evidente. Su actitud desprendía felicidad, ilusión y una clara sensación de pertenencia al club, como si esta segunda etapa significara un nuevo comienzo.

Durante el acto, Cancelo se ha mostrado cercano, agradecido y visiblemente emocionado por la oportunidad de seguir defendiendo el escudo del Barça. Su presencia ha sido celebrada por los culés, que ven en él una pieza clave para el proyecto deportivo.

El símbolo que llevó en la muñeca

Uno de los detalles más comentados de la presentación ha sido el accesorio que Cancelo llevaba en la muñeca: la pulsera solidaria azulgrana, un gesto cargado de significado.

La Fundació Barça impulsa el proyecto Pulseras Blaugranas con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. Estas pulseras representan un símbolo de apoyo del club a los niños, niñas y jóvenes que padecen enfermedades graves. Inspiradas en la serie Pulseras Rojas, buscan mejorar el bienestar emocional de los pacientes pediátricos y sus familias durante su estancia en el hospital, creando espacios y ambientes que acompañen el proceso de la enfermedad.

Además, el proyecto también tiene como objetivo potenciar la investigación de terapias innovadoras complementarias al tratamiento convencional, contribuyendo a mejorar la evolución de la enfermedad. Se desarrolla en colaboración con hospitales pediátricos de Catalunya y de todo el mundo, y cuenta con el escritor Albert Espinosa como embajador principal.

Un proyecto que representa el lema 'Més que un club'

Las pulseras simbolizan los cordones de las botas i todo lo relacionado con el espíritu de lucha. Todos los fondos recaudados se destinan a apoyar a niños y adolescentes que luchan contra enfermedades en hospitales pediátricos. La iniciativa ya ha contado con la participación de jugadores como Lamine Yamal, Raphinha, Frenkie de Jong entre otros, que han posado con las pulseras para invitar a la afición a sumarse.

Pulsera solidaria Barça / Archivo

Las pulseras pueden adquirirse en la tienda oficial del club por 9,99 euros, reforzando una acción que demuestra que los valores del Barça van mucho más allá del deporte.

Cancelo, un gesto que conecta con la afición

La elección de Cancelo de lucir la pulsera en su presentación no ha pasado desapercibida. Más allá del fútbol, el lateral ha querido mostrar su compromiso con los valores del club y con una causa que toca de cerca a miles de familias.

Un detalle simbólico que ha reforzado la emoción del acto y que ha conectado de inmediato con la afición culé.