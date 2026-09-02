El siguiente paso de Xavi Espart en la selección española

Xavi Espart es uno de los jugadores que la Federación Española de Fútbol tiene muy en cuenta para el presente y futuro. Fue uno de los ejes capitales para la conquista del Europeo sub-19 y seguirá avanzando en la próxima convocatoria de finales de septiembre.

Luis de la Fuente lo tiene en el radar, aunque el siguiente paso es la selección sub-21, que tiene por delante dos retos apasionantes. Tanto Espart como Marc Bernal se perfilan como jugadores clave para el Europeo de la categoría que se disputa del 12 de junio al 5 de julio del 2027, que tiene valor por sí mismo, pero también da plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 2028.

Los tres primeros clasificados ocuparán las plazas del continente europeo para el gran torneo norteamericano. España quiere defender el oro conseguido en los Juegos Olímpicos de París en los que estuvieron futbolistas como Eric Garcia, Joan Garcia, Pau Cubarsí o Fermín López.

Espart daría un paso adelante en el combinado sub-21 de David Gordo. España está muy bien situada en el grupo de clasificación en primer lugar con 7 victorias, 21 puntos con 26 goles a favor y 2 en contra. Está 5 puntos por encima de Finlandia y 8 sobre Rumanía.

El primer clasificado de cada grupo pasa directamente al Europeo sub-21 de Albania y Serbia. España se enfrenta a domicilio a Finlandia, el 25 de septiembre, mientras que el 30 juega contra San Marino también fuera de casa. Este intervalo de partidos se cierra el 6 de octubre ante Rumanía en el estadio de Can Mises de Ibiza.

Polivalencia

Xavi Espart brilló en el centro del campo en el Europeo sub-19, pero con el equipo de Hansi Flick ha añadido un factor a su polivalencia innata como es la posibilidad de jugar como lateral izquierdo. El catalán es un futbolista total, que ha disputado los tres primeros partidos de Liga a un gran nivel, completando los 180 minutos oficiales.

Con Flick ha empezado los encuentros en el carril izquierdo, pasando en las segundas partes al centro del campo, con la entrada de Joao Cancelo. Espart ha demostrado su clase y su capacidad para interpretar a la perfección el juego del Barça.

En la Federación están observando estos pasos con mucha atención ya que es un jugador que puede aportar mucho tanto a la Rojita como en un futuro próximo a la campeona del mundo. Un puesto caro de entrar ya que Luis de la Fuente dará continuidad al bloque que levantó el trofeo en Nueva Jersey.