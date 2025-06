Siguen los palos a Lewandowski por su ausencia con Polonia

Hace unos días, Robert Lewandowski anunciaba en su cuenta oficial de Instagram que causaría baja con la selección polaca durante la presente ventana de partidos internacionales. "¡Queridos aficionados! Teniendo en cuenta las circunstancias y la intensidad de la temporada a nivel de clubes, junto con el entrenador hemos decidido que esta vez no participaré en la concentración de junio con la Selección de Polonia. Jugar con la camiseta blanca y roja siempre ha sido para mí un sueño hecho realidad, pero a veces el cuerpo envía señales de que necesita un respiro. Estoy apoyando con fuerza a los chicos y creo que aún nos esperan muchos momentos hermosos y objetivos por cumplir. ¡Nos vemos pronto!", rezaba el comunicado del '9' del Barça.

Polonia tiene agendado un encuentro de carácter amistoso contra Moldavia el viernes y otro oficial, clasificatorio para el Mundial 2026, ante Finlandia el martes. El capitán del combinado nacional, sin embargo, no estará presente en esta cita y, tras finalizar la temporada con el FC Barcelona, arrancó su periodo vacacional hasta el 13 de julio, día en el que los futbolistas del Barça están citados para las protocolarias pruebas médicas de pretemporada.

Una decisión que no ha sentado especialmente bien en Polonia. En una entrevista concedida al programa 'PS Onet', el exfutbolista internacional Radosław Majdan puso en duda el compromiso de Lewandowski con su selección.

"No sé si reír o llorar. No me creo la versión de Robert. Para mí, esto es un intento de calmar la situación, de salvar la imagen. El comportamiento de Robert ya ha abierto la puerta a un debate sobre si debería ser capitán o no", comentó el exfutbolista en la citada entrevista y añadió que "es algo en lo que Robert debe reflexionar, espero que realmente haya sido como afirmó porque si no, es una gran debilidad".