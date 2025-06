Sigue el lío: el seleccionador de Polonia responde a Lewandowski

En Polonia todos hablan de lo mismo. El lío entre Lewandowski y el seleccionador nacional, Michał Probierz, ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa previa al partido de clasificación para el Mundial ante Finlandia.

Para recapitular un poco lo sucedido, Probierz decidió retirarle el brazalete de capitán a Lewandowski y el delantero del Barça anunció en sus redes sociales que no jugaría más con la selección nacional mientras estuviera el actual seleccionador. El delantero afirmó sentirse "traicionado" con todo lo ocurrido en las últimas horas.

Aprovechando la rueda de prensa ante los medios, Probierz quiso dar su versión de los hechos. "Acordamos con Robert que no vendría a la concentración. El miércoles me enteré de que volaría para despedirse de Grosicki. Tras el partido contra Moldavia, tras hablar con muchos jugadores y miembros del cuerpo técnico, tuve un día para analizar la situación y tomar una decisión. Tras este análisis, decidí que habría un cambio de capitán en la selección nacional. El momento y el lugar eran difíciles, y además, se trataba de un jugador excepcional. Sin embargo, decidí que era un buen momento para ceder el brazalete a otra persona", explicó.

"No podíamos hablar de otra manera, así que lo llamé el domingo. Tras llegar a Helsinki, a las 20:45 hora local, me reuní con Zieliński y quise saber su opinión sobre la propuesta de hacerse cargo del brazalete. A las 21:16 llamé a Lewandowski. Hablamos un rato y le informé de que debíamos cambiar algo. Le dije que Zieliński sería mejor capitán en este momento. Me dijo que el brazalete no significa nada y no cambia nada", añadió el seleccionador a su explicación.

"A las 21:50 tuvimos una reunión con el cuerpo técnico y los jugadores. Entonces todo el equipo se enteró de mi decisión, y también escucharon un excelente discurso de Zieliński. Esto me confirmó que íbamos por buen camino. Lewandowski me llamó más tarde y yo le devolví la llamada a las 21:59. Robert dijo que quería que se anunciara públicamente el cambio de capitán. No estuve de acuerdo, porque era simplemente mi decisión. Luego me enteré por los medios de que renunciaba a la selección. Nadie le cerró las puertas a la selección. Le deseo mucha suerte. Para mí, lo más importante es simplemente la selección y el bien del equipo. Soy consciente de la responsabilidad de esta decisión y creo que ayudará", concluyó sobre todo lo que había ocurrido en los últimos días.

Cuestionado por una posible reconciliación, Probierz también fue claro: "Soy una persona abierta. Creo que todo es posible. Respeto a Robert y nadie le quitará la oportunidad de jugar en la selección nacional. Zieliński será ahora el capitán y creo que podemos lograr un buen resultado. Creo que esta es la mejor decisión para el equipo en este momento. Asumo la responsabilidad del momento y el momento. Esto debería ser lo apropiado para el equipo".

Zielinski también se pronuncia

El nuevo capitán de Polonia, Piotr Zielinski, también habló en la rueda de prensa junto al seleccionador. "Es un gran honor y una gran responsabilidad. Haré todo lo posible por ganar partidos. No me referiré a la decisión de Lewy. Sabemos lo excepcional que es. No tiene sentido especular. El entrenador tomó la decisión y la respeto. Quienes quieren venir a la selección, lo hacen. Para mí, la selección es el equipo más importante, en el que juego y hago todo por ella. Lo que cuenta ahora es el bien del equipo", afirmó.

"No tengo problema con eso (hablar con Lewandowski). Estoy abierto a ello, pero mañana es un partido muy importante y, si se quiere tener una conversación así, tendrá que ser después de este partido", sentenció sobre la polémica.