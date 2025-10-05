Sigue el escándalo arbitral: ¡Falta clara del sevillista Suazo a Koundé en el segundo gol!

El Barça no está realizando un buen partido ante el Sevilla, pero los dos goles del equipo hispalense han llegado en acciones muy polémicas en las que el colegiado ha barrido para el equipo local. Los futbolistas del equipo blaugrana protestaron una falta clara en el centro del campo de Suazo hacia Koundé, que propicio un robo de balón que acabó en el fondo de la red en un contragolpe finalizado por Isaac Romero. Hay contacto claro sobre Koundé, pero Muñiz Ruiz dejó jugar y el VAR esta vez no quiso entrar a pesar de la falta y dio por buena la jugada al contrrario de lo que sucedió en el penalti favorable a los sevillistas.

Los jugadores blaugrana y el banquillo, muy crispados con el colegiado, saltaron hacia el árbitro y se formó un mini corrillo pidiendo que se revisara la acción. Muñiz Ruiz explicó a los futbolistas que desde el VAR no habían visto nada punible, por lo que prevalecía su criterio y consideraba que no había falta ninguna. Quien más protestó fue Frenkie de Jong, que estaba junto a la jugada, y se llevó una tarjeta amarilla.

Los futbolistas del Sevilla celebraron el gol con cierta cautela esperando a la decisión final del árbitro, pero viendo su determinación ya desataron la euforia. Es cierto que el Barça está realizando uno de los peores partidos de la era Flick, con muy poca actitud, pero también el colegiado ha barrido a favor del Sevilla en las dos jugadas polémicas que han significado dos goles a favor del equipo local.

Koundé le dejó claro al árbitro que había caído al ser golpeado por Suazo, pero el árbitro no quiso ni escucharlo. El cabreo de Hansi Flick en la banda era monumental. El alemán, muy disgustado también con sus jugadores, no entiende lo que está pitando un árbitro que ha decantado el partido a favor del Sevilla.