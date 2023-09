Sigue en directo la rueda de prensa de Montse Tomé, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey

17:33

Aitana, sobre el estado de ánimo del grupo

"Los primeros días fueron complicados, no descansamos lo suficiente, mucho estrés ansiedad, no sé cómo pudimos jugar tan bien ante Suecia con lo que llevábamos encima. Ahora estamos concentradas en fútbol pero no aparcamos las batallas en las que estamos metidas. Si va a haber o no rotaciones ya no es cosa nuestra pero está claro que tenemos una plantilla amplia".