Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Valencia - FC Barcelona

Dos distinciones individuales en juego

Sin nada en juego en el plano deportivo, dos jugadores azulgranas podrían cerrar la temporada con un reconocimiento individual. Uno es Joan Garcia, que tiene bien encaminado el Zamora, por lo que Szczesny podría ocupar la portería para que el de Sallent asegurar el premio. El otro es Ferran Torres, que, con la baja de Lamine, tendría la oportunidad de convertirse en el primer jugador del Barça en conquistar el Trofeo Zarra si logra marcar.