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FC BARCELONA
Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Valencia - FC Barcelona
El entrenador del Barça atiende a los medios de comunicación antes del último duelo de Liga en Mestalla
Hamza Abdelkarim
"Estamos planeando la pretemporada y mirando de traer caras nuevas de la Masia, algo que he hecho desde el principio. Cuando Hamza vuelva del Mundial veremos si es una opción para nosotros".
Koundé
"Para todo el mundo el gran objetivo es jugar el Mundial. Vamos a cuidar de él y está evolucionando bien".
Ferran Torres
"No hablamos sobre esto, el club tendrá el momento de hablar, ahoro no. Las últimas semanas lo ha hecho muy bien, con una actitud muy positiva. El rendimiento en el campo tiene que ser del máximo nivel y esto es lo que ha demostrado en las últimas semanas".
"Hasta el momento ha sido muy exitoso el camino con cinco títulos, pero tenemos hambre para conseguir más. Creo que siempre tenemos que mejorar el equipo, todo el conjunto, estamos focalizados en esto por el bien del futuro del club. Estamos comprometidos en ganar títulos, todo el mundo tiene el sueño de ganar la Champions, estamos apretando por ello, no es fácil pero vamos a por ello".
Empieza a hablar Flick
Flick: "Deseo lo mejor al equipo femenino. Han jugado una temporada fantástica, cruzamos los dedos, nosotros también queremos hacer nuestro trabajo y ganar el partido. Es importante y es lo que queremos hacer".
Dos distinciones individuales en juego
Sin nada en juego en el plano deportivo, dos jugadores azulgranas podrían cerrar la temporada con un reconocimiento individual. Uno es Joan Garcia, que tiene bien encaminado el Zamora, por lo que Szczesny podría ocupar la portería para que el de Sallent asegurar el premio. El otro es Ferran Torres, que, con la baja de Lamine, tendría la oportunidad de convertirse en el primer jugador del Barça en conquistar el Trofeo Zarra si logra marcar.
Koundé, en el gimnasio
Flick apunta a presentar un once con múltiples rotaciones en todas las líneas, pese a que Lamine y Fermín son las únicas bajas confirmadas para el encuentro. A ellas podría sumarse la de Koundé, la gran ausencia en el entrenamiento de hoy por una posible sobrecarga.
¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo directo! Hansi Flick comparecerá en breve en la que será su última rueda de prensa de la temporada. El Barça pondrá mañana el punto final al curso en Mestalla frente al Valencia, con el título ya celebrado y con muchas incógnitas en el posible once.
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