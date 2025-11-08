Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Celta-Barça

El FC Barcelona visita este domingo el estadio de Balaídos en busca de marcharse al parón con buenas sensaciones tras el empate en Brujas en Champions League. El cuadro de Hansi Flick se mide con un Celta de Europa League que llega en buen momento y que será un hueso duro de roer. El técnico germano, que vuelve a contar con bajas sensibles, atiende a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper a partir de las 13:00. Lo seguimos al detalle en SPORT.

Buenos días y bienvenidos al directo de la comparecencia de Hansi Flick previa al Celta-Barça, que se jugará este domingo (21:00).