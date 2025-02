Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Las Palmas - Barça

Si el Barça puede ganar el triplete y el ambiente con los árbitros

"No es nada sencillo. Es muy difícil pero no hay excusas, tenemos que hacer lo mejor y cuando ves la cualidad de los otros equipos es increíble. Esto es el fútbol y es bueno para todos jugar estos partidos al nivel más alto. Y por eso jugamos y nos esforzamos: es bueno ver este nivel. En esta competición es importante también pensar en los árbitros y en sus familias: todos cometemos errores. La responsabilidad de los jugadores y los entrenadores es protegerlos. No me gusta lo que está pasando. Los árbitros toman sus decisiones pero tienen el VAR. Hay que confiar en los árbitros y la Federación tiene que demostrarles el apoyo. Hay que protegerlos, tenemos que cambiar".