En directo
FC BARCELONA
La renovación de Frenkie de Jong, en directo: acto oficial, firma de contrato y última hora
El centrocampista prolonga su contrato con el Barça hasta 2029
Acaba la comparecencia de Frenkie de Jong ante los medios de comunicación. El neerlandés, feliz de seguir en el club de su vida. También lo está Hansi Flick, que le considera imprescindible para su proyecto.
LA CHAMPIONS LEAGUE
"Espero llegar a los 10 años como mencionas, y ganar muchas cosas, no he ganado todavía la Champions League y es un objetivo. Veremos si lo podemos lograr"
COSAS A MEJORAR
"No sé si os puedo sorprender más, voy mejorando pero no os sorprenderé. Si paras de entrenar no serás mejor futbolista"
ENTRENADORES
"Debuté con Valverde, tengo buena relación con Koeman... cada entrenador me ha ayudado y me ha dado confianza. Lo más listo sería decir Hansi porque es el actual, pero es difícil nombrar a uno"
SALARIO
"No te voy a contar lo que voy a cobrar, pero es que siempre han hablado mucho y lo he dicho que se han exagerado las cifras, que nunca han salido las que eran. Eso ha afectado cómo me ha visto la gente"
"Es difícil comentar el tema selecciones. Tengo buena relación con Koeman, ellos piensan en utilizar a los mejores porque solo nos tienen dos partidos"
POLÉMICA CON LAS LESIONES Y SELECCIONES
"Es verdad que siempre hay más lesiones de lo normal. Me encanta jugar con la selección holandesa, pero lo he dicho varias veces que hay poco descanso para los futbolistas"
Hay problemas técnicos en la transmisión del Youtube oficial del FC Barcelona. Por lo que no podemos saber qué está contestando el neerlandés...
JUGADOR INFRAVALORADO
"No me siento infravalorado por los compañeros, entrenadores o gente del club. Es más cosa vuestra (prensa). Todo el mundo puede tener su opinión"
OBJETIVO VITAL
"Como he dicho siempre quise estar en el Barcelona, quiero seguir lo máximo posible, me encuentro bien con el club y la ciudad, así como los compañeros y directiva"
