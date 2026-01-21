Sigue en directo las reacciones y la polémica del Slavia Praga - FC Barcelona

En directo
Miguel Quintana (X): "El partido del Barça en Praga es tan extraño como mediocre. Más allá de Fermín y de Eric García, que ha sido el primero en sobreponerse, al Barça le ha faltado juntarse con pelota, un punto de actividad y varios de contundencia en duelos + balón parado. Raruno, raruno"
MisterChip (X): " Todo lo que construye Fermín, lo destruye su equipo defendiendo córners. Ya hasta Lewandowski se marca en propia puerta"
Marcos López (SER): "Dos goles en dos córners es algo indigno de un equipo profesional"
Pedro Martín (COPE): "Lewandowski tiene tantas ganas de marcar en Champions que se lo marca en propia"
Jota Jordi (Chiringuito): "Fermín es el mejor de todos. Que bueno es. Te quiero Fermín"
Lobo Carrasco: "Ha sabido aprovechar la pantalla de los dos centrales. Tiene un cañón en ambas piernas"
David Bernabeu (X): "El Barça le ha visto las orejas al lobo y llevaba ya unos minutos hundiendo al Slavia y generando. Gran acción colectiva con taconazo de Raphinha, gran pase de Frenkie y acaba Fermín. 1-1. Eric tirando del carro"
Jota Jordi (Chiringuito): "Te quiero con locura Gerard, pero no puede ser que te hagas daño en estos choques"
Jordi Martí: "El Barça tenía que entrar en el partido al 120 por ciento y no lo ha hecho"
En la SER: "Es de las peores primeras partes del Barça esta temporada"
Minguella (COPE): "El Barça la mueve demasiado lento"
