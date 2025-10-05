En directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Sevilla - Barça
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Sevilla - Barça de la octava jornada de la Liga
Iturralde sobre la tardzanza de los auxiliares de banda a la hora de señalar los fueras de juego; "Cuando hay un fuera de juego tan claro no hay que dejar seguir. El protocolo del VAR no lo están usando porque cuando lo tienes claro tienes que levantar; lo que pasa es que se han hecho vagos", dice con ironñía en Carrusel Deportivo.
Torquemada (Catalunya Ràdio): "El Barça ha salido blando, el Sevilla gana los primeros duelos"
Senabre (COPE): "La única duda que tenía era Eric Garcia. Solo destacar que es la enésima oportunidad para Dani Olmo para elevar el nivel. No está en su nivel, ni en el de Fermín. Ahora es su momento para demostrar.
Minguella (COPE): "El Barça está jugando con lo que tiene. Delante no hay más opciones. Casi todos son titulares, no nos podemos quejar si las cosas no van bien por la alineación"
Lobo Carrasco (Chiringuito): "Barça y selección es el binomio perfecto para cada futbolista, todos lo firmarían"
Jota Jordi (Chiringuito): "No me importa la selección contra Georgia cuando el Barça tiene partidos de Champions y un clásico. Pero no solo los del Barça, también los del Madrid"
Ricard Torquemada (Catalunya Ràdio): "Si Lamine no está para el Clásico que no lo juegue. Tiene 18 años y puede jugar muchos partidos importantes más"
Torquemada (Catalunya Ràdio). "Me gusta la decisión que ha tomado el Barça con Lamine. Han pensado en el jugador y han sacrificado el encuentro ante el Sevilla. Ya que Luis de la Fuente no lo ha hecho, estoy contento de que el Barça sí que lo haya hecho"
¡Buenas tardes a todos!
¡Hooola, hoola! El Barça quiere volver al liderato tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal. Los azulgranas visitarán el Sánchez-Pizjuán, un estadio donde no pierden desde 2015 en Liga. En SPORT podrás seguir todas las reacciones del encuentro en directo.
