Sigue en directo las reacciones y la polémica del Sevilla - Barça

Senabre (COPE): "La única duda que tenía era Eric Garcia. Solo destacar que es la enésima oportunidad para Dani Olmo para elevar el nivel. No está en su nivel, ni en el de Fermín. Ahora es su momento para demostrar.

Minguella (COPE): "El Barça está jugando con lo que tiene. Delante no hay más opciones. Casi todos son titulares, no nos podemos quejar si las cosas no van bien por la alineación"