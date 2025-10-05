Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Sevilla - Barça

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Sevilla - Barça de la octava jornada de la Liga

Lamine Yamal se lamenta después del Barça PSG

Lamine Yamal se lamenta después del Barça PSG / Valentí Enrich

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas