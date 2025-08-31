Sigue en directo las reacciones y la polémica del Rayo Vallecano - Barça

Avisan en RAC1: "Falla la comunicación del arbitro con la sala VAR. Puede que se esté jugando sin VAR. De ahi la razón por la que Flick estuvo tanto tiempo hablando con Christensen antes del partido".

Iturralde en Carrusel Deportivo sobre el problema del VAR: "El VAR tiene un plan B en cuanto a sonido, pero no sobre imágenes. Así que si hay un problema tecnológico que ha podido fallar, y en las jugadas polémicas, al no llegar al árbitro, si hay un penalti, decide el árbitro VAR".