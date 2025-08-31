En Directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Rayo Vallecano - Barça
Aquí podrás seguir en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de la tercera jornada de La Liga EA Sports que se disputa en Vallecas
Iturralde en Carrusel Deportivo: "Si hay que suspender este partido por el VAR, hay que suspender cada semana 125 partidos en España en Segunda y Segunda B. Si vuelve a funcionar, el árbitro tiene que avisar a los entrenadores que vuelve estar opertaivo".
Surrealista lo que cuentan en Rac1: "Todo el cuerpo técnico del Barcelona no cabia en el banquillo y han tenido que ir a buscar sillas nuevas en un bar de delante".
Lo cuenta Helena Condis en COPE: "Después de la jugada se ha disculpado Raphinha con Ferran por no pasársela".
Paco González, en COPE: "Error terrible de Raphinha no dársela a Ferran. Estaba solo".
Maldini: "Ferran le miraba y no se lo creía... Raphinha no le quería ni mirar".
Avisan en RAC1: "Falla la comunicación del arbitro con la sala VAR. Puede que se esté jugando sin VAR. De ahi la razón por la que Flick estuvo tanto tiempo hablando con Christensen antes del partido".
Iturralde en Carrusel Deportivo sobre el problema del VAR: "El VAR tiene un plan B en cuanto a sonido, pero no sobre imágenes. Así que si hay un problema tecnológico que ha podido fallar, y en las jugadas polémicas, al no llegar al árbitro, si hay un penalti, decide el árbitro VAR".
Más sobre el estado actual del estadio del Rayo. Helena Condis, en COPE: "Yo he ido a un baño en Vallecas y no hay puertas. Hay mamparas que separan los retretes".
Contado en COPE: "La grada no deja de cantar a Raúl Martín Presa que se vaya ya. Están contra la presidencia".
Dani Garrido, en SER, sobre las declaraciones del presidente del Rayo a una parte de su afición: "Lo que ha dicho me parece de una gravedad extrema. Les ha tildado borregos, vagos, alcoholicos, de no tratar bien a sus mujeres....".
Jota Jordi, en Chiringuito Inside: "Me parece bien que no se pueda jugar en el Spotify Camp Nou hasta que no esté listo, pero en este terreno de juego tampoco se debería jugar".
Jordi Martí, en Carrusel Deportivo: "Hoy será un bosque de piernas. La precisión, la cirugía... Dani Olmo va a ser fundamental".
