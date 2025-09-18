Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Newcastle - FC Barcelona

Aquí podrás seguir en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el primer partido de Champions League del Barça

Sortida jugadors Barça a Newcastle

Sortida jugadors Barça a Newcastle

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas