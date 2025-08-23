En Directo
"El gran perjudicado es Dani Olmo"
En vivo, todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el Levante y el Barça
Mireia Ruiz (Catalunya Radio): "Han enfocado a Lamine en los videomarcadores y el estadio ha empezado a pitar"
"Es sorprendente la suplencia de Koundé", admite Xavi Campos en Catalunya Ràdio
"¿Quién se adapta mejor a la posición de media punta?", se preguntan en Catalunya Ràdio.
"Gavi, Koundé y Olmo, dos suplencias", avisa Ricard Torquemada
"La segunda equipación tampoco se puede llevar ante el Levante", recuerda Laia Coll en Rac1
"Koundé encandenó 21 titularidades el año pasado; ahora lleva dos suplencias", dice Jaume Mullor en Rac1.
"Casadó no juega desde el 16 de marzo".
"Lamine Yamal necesita jugadores muy inteligentes en lo táctico, y Raphinha es muy anárquico", analiza Marc Guillén en Rac1.
"Lo que está haciendo Flick, y lo demuestra en este inicio de temporada pero también al final del año pasado, es buscar variedad, buscar alternativas", apunta Marta Ramon. "Veremos un Barça más camaleónico".
"Flick cree que con Eric se compensa más el equipo", añade Guillén en Rac1. "Es central, pero puede ser lateral derecho".
"Con esta posición de Rashford, el gran perjudicado es Olmo. Y con la posición de Casadó, el perjudicado es Gavi", añade Joan Maria Pou.
"Dejar marchar a Iñigo no es demasiado buena idea si quieres aspirar a ganar la Champions", sostiene Marc Guillén en Rac1
