"El gran perjudicado es Dani Olmo"

"Lamine Yamal necesita jugadores muy inteligentes en lo táctico, y Raphinha es muy anárquico", analiza Marc Guillén en Rac1.

"Lo que está haciendo Flick, y lo demuestra en este inicio de temporada pero también al final del año pasado, es buscar variedad, buscar alternativas", apunta Marta Ramon. "Veremos un Barça más camaleónico".