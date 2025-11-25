Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Chelsea - Barça

No te pierdas los comentarios más destacados en los medios de comunicación sobre el partido de Champions League

¡Flick se calienta! "Somos el Barça, no cambiaremos el estilo"

¡Flick se calienta! "Somos el Barça, no cambiaremos el estilo"

Christian Blasco

Christian Blasco

