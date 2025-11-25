Sigue en directo las reacciones y la polémica del Chelsea - Barça

En directo
En RAC1 lo tienen claro: "El Barça ha estado superadísimo en todo momento en el centro del campo. De Jong y Fermín no se han entendido, por momentos se los han comido con patatas".
Miguel Quintana, rotundo con Araujo: "Ronald Araujo lleva ya demasiado tiempo sumando poco y restando muchísimo. Y en esto cada vez tiene menos que ver la forma de defender del FC Barcelona. Es un tema de falta de evolución y de falta de confianza".
Jota Jordi, en Chiringuito Inside: "Yo creo que el Barça va a ganar el partido. Es hora de empezar a señalar jugadores: a Frenkie De Jong le exijo que aparezca cuando no está Pedri cuando cobra lo que cobra. Y también Koundé".
En RAC1 no dan crédito: "Se tendrá que revisar bien lo que ha hecho Araujo...".
Paco Buyo, en Chiringuito Inside: "Araujo es un central muy torpe".
Fernando Sanz: "Es muy torpe. Qué torpeza, ha condenado al Barça".
Dani Garrido: "Madre mía lo de Araujo... El error es lamentable".
Dani Garrido, en SER: "No me quiero cebar más, pero su primera parte ha sido difícil de digerir".
Iturralde González: "Su mayor error es que te saquen amarilla por protestar".
Álvaro Benito, en Movistar+: "Balde está de dulce".
Paco González (COPE): "Se le está viendo la carencia creativa a Eric Garcia".
Maldini, en Movistar+: "El Barça no termina de encontar a nadie entres cuaros de campo".
