DIRECTO
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Celta - Barça
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de Balaídos de la décimo segunda jornada de La Liga EA Sports entre el Celta de Vigo y el FC Barcelona
¿Y Balde?
"¿Dónde estaba Balde? Es que no aparece ni en el plano televisivo", dice Marcos López en Cadena Ser. "El Barça es incapaz de gobernar el partido y llegar al descanso en ventaja tras recibir dos goles", añade.
Tensión
Marta Ramon describe lo que se vive entre los jugadores del Barça: "Muchas discusiones entre los jugadores del Barça, mucha tensión".
"Partido loco"
Manolo Oliveros desatado: "Golazo de Borja Iglesias en este partido loco" . Paco González añade en la COPE: "Rompe De Jong el fuera de juego y nadie vigilaba a Borja"
Rashford-Lewy
Marc Guillén en RAC1: "Cómo se ha comunicado Rashford con Lewandowski es fantástico, esa es la forma en la que debe comunicarse el pasador con el delantero".
Lewy, la 'fiera polaca'
Joan Maria Pou en RAC1: "La vida es más fácil si tienes a una fiera polaca en tu delantera".
"El centro es muy perro"
Manolo Oliveros en la COPE: "Vaya pase de Rashford y Lewandowski se la mete por las piernas del portero". Paco González: "En cuatro ratitos se va a poner como el pichichi del equipo. El centro mola porqué es muy perro"
"Flick está intranquilo"
Marta Ramon en RAC1: "Se enfada Flick, que está algo intranquilo"
Mingueza
Bakero en la SER: "Me está sorprendiendo agradablemente es Mingueza. Ha madurado mucho"
"Falla lo defensivo"
Joan Maria Pou en RAC!: "El Barça me está gustando en la mayoría de aspectos del juego, pero sigue fallando en lo defensivo"
Fermín
Lluís Flaquer en la SER: "Fermín las quiere todas, la ha enganchado fuera"
