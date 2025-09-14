Sigue en directo las reacciones y la polémica del FC Barcelona - Valencia CF

Sorpresa en el once del Barça y previsión para el Getafe

"La previsión es que el Barça-Getafe se juegue también en el Johan Cruyff" asegura Sique Rodríguez en Carrusel Deportivo en la previa del Barça-Valencia, en el anuncio de la alineación de Hansi Flick que incorpora a Roony Bardghji y Rashford en el once inicial.