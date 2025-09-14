En Directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del FC Barcelona - Valencia CF
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido FC Barcelona - Valencia CF de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
El tándem de defensas de Flick
"El alinear a Eric Garcia y Pau Cubarsí como centrales, Hansi Flick ha apostado por contar con más salida de balón en lugar de más contundencia defensiva, veremos cómo funciona la apuesta", se cuestionan en 'Què t'hi jugues, Barça!'.
¡Castigo a Raphinha!
"Hansi ha comenzado la temporada desencadenado", aseguran en Rac1, respecto a las últimas ruedas de prensa de Flick, así como la decisión de castigar a Raphinha esta noche y dejarlo fuera del once inicial.
Sorpresa en el once del Barça y previsión para el Getafe
"La previsión es que el Barça-Getafe se juegue también en el Johan Cruyff" asegura Sique Rodríguez en Carrusel Deportivo en la previa del Barça-Valencia, en el anuncio de la alineación de Hansi Flick que incorpora a Roony Bardghji y Rashford en el once inicial.
