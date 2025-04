Sigue en directo las reacciones y la polémica de la final de la Copa del Rey entre Barça y Real Madrid

Eduardo Iturralde González, el excolegiado que analiza las actuaciones arbtrales para el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, explica cómo cree que debe gestionar la final De Burgos Bengoetxea: "Como él sabe, dejar jugar mucho, no sobrepasarse en las explicaciones y cuanto más en juego esté el balón, menos problemas va a atener. Es un tipo de an arbitraje que, si no hay problemas te sale perfecto; si llegan las curvas vamos a ver si deja de dar ventajas y a para más el partido...".