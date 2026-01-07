En directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Athletic Club
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Barça - Athletic Club de las semifinales de la Supercopa de España
"Koundé ha empezado demasiado blando", Marc Guillen (RAC1)
"Koundé está en su versión B, por decirlo de alguna forma" Pou (RAC1)
Sique (SER): "Lo que le falta al Barça es la estabilidad en el central zurdo y Eric es el chico para todo"
En RAC1: "El árbitro que pita hoy al Barça es de los mejores de España"
Sanabre (COPE): "Koundé lleva tres años sin hacer de central. Cancelo me gusta en ataque pero el Barcelona necesita un central (por Iñigo) o si me apuras dos (por Christensen). Es un lateral que no defiende. El Barça necesita jugadores defensivos y Cancelo no lo es"
Minguella (COPE): "Cancelo es un jugador de la factoría Mendes, que ya vino del Valencia. Estuvo regular. NO es un crack. Si el Barça no tiene posibilidades económicas, el mercado no te regala un defensa. Hay que poner mucho dinero. Es un parche"
Senabre (COPE): "Hay que decir que Bardghji lo ha hecho bien cuando ha jugado. Si está cerca de la portería, dispara. Tiene virtudes. Lo de Lamine no es la mejor noticia posible, pero que juegue en Copa, que no pintaba para nada, y se pierda este da rabia".
"Lamine y Lewandowski son un seguro de vida para la segunda parte", Marc Guillen (RAC1)
Minguella (COPE); "Cuidado con este crack (Lamine) que no tiene a los mejores consejeros a su lado"
Ricard Torquemada (Catalunya Radio): "A Arabia no le habrá salido el cartel que querían: sin Lamine y sin Nico"
Jota Jordi (Chiringuito): "No entiendo estas cosas raras de las camisetas. A mí no me gusta, pero mientras no sea blanca..."
