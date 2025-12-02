Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Atlético de Madrid

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido del Spotify Camp Nou de la decimocuarta jornada de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Robert Lewandowski, en el Spotify Camp Nou

Robert Lewandowski, en el Spotify Camp Nou / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL