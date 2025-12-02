En directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Atlético de Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido del Spotify Camp Nou de la decimocuarta jornada de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid
Bakero (SER): "No me sorprende cómo ha empezado el Atlético, es normal"
"Lamine tiene que intentar una de sus genialidades", Xavi Puig (RAC1)
"El Camp Nou, más animado que nunca. No hay asientos vacíos", Laia Tudel (Catalunya Ràdio)
"Qué inicio de partido! Parece la Premier", Xavi Campos
Minguella (COPE): "El Barça no tiene mucho más. Flick está encajando las piezas como puede"
María José Hostalric (GolTV): "A mí Nahuel Molina no me gusta, me parece un jugador que no llega a la talla para un equipo que aspira a ganar títulos"
Ricard Torquemada (Catalunya Ràdio): "Yo creo que Pedri estirará y aguantará 75 minutos dentro del campo"
Albert Bermudez (SER): "En ciertos aspectos vamos a echar de menos a De Jong, pero el año pasado no estuvo durante tres meses y no lo notamos"
Sique: "Para la posición de pivote Flick ve más disciplinao a Eric que a Casadó"
Lobo Carrasco (Chiringuito): "Tácticamente Eric es mejor que Marc Casadó"
¡Buenas noches!
¡Hoooola a todos! Esta noche tenemos partidazo en el Spotify Camp Nou. El FC Barcelona se jugará el liderato ante el Atlético de Madrid y en SPORT podrás seguir todas las reacciones del partido en directo.
