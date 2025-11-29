Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Alavés

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido del Spotify Camp Nou de la decimocuarta jornada de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Alavés

Robert Lewandowski celebra su gol durante el Barça - Athletic Club

Robert Lewandowski celebra su gol durante el Barça - Athletic Club / EFE

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar
Ver más

TEMAS