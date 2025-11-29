En directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Alavés
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido del Spotify Camp Nou de la decimocuarta jornada de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Alavés
Marco Chiazza (GolTv): "Es importante que destaque en momentos que el equipo no está bien, ahí se ven los grandes futbolistas"
Miguel Quintana (X): "Cómo ha echado de menos el FC Barcelona la agresividad de Raphinha. Agresividad en cada toque, en su disparo, en la presión... y sobre todo a la hora de estirar al equipo con sus desmarques al espacio. Algunos son para recibir, otro para que otros reciban más fácil"
Lobo Carrasco (Chiringuito): "El 60% de los que juegan hoy en el Barça quieren ganarse un puesto y esto es fundamental"
Jota Jordi: "Eric y Gerard Martín van a tener muchos minutos esta temporada en defensa... que no se relajen Araujo y Kounde"
Dani Garrido (SER): "Si hubiera un presidente en la historia del Barça capaz de activar un contrato de seis meses para la vuelta de Messi es Jan Laporta"
Lluis Flaquer (SER): "Me parece todo lo contrario"
Maldini (COPE): "La titularidad de Raphinha es fundamental para el Barça"
Lluis Flaquer (SER): "No puedes salir con esta torrija después de perder 3-0"
Bakero (SER): "El córner es una acción muy mal defendida y es una cuestión de intensidad"
Minguella (COPE): "Que desastre de inicio del Barça"
Ricard Torquemada (Catalunya Ràdio), sobre el error en las entradas y que el partido se juegue igualmente: "Es una falta de respeto que nadie actue con lo que está pasando en el campo"
Paco González (COPE): "El Barça puede sufrir en Europa, pero en España se pasea"
