Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Elche

Albets (SER): "Gesto contrariado de Flick al ir al descanso"
SER: "El Barça ha encajado gol en sus últimos ocho partidos, no ocurría desde Koeman"
"Tenía mucho campo Rafa Mir. No se donde estaba Kounde. Con el partido controlado, ¿porque tiran la defensa tan arriba?"
Torquemada (Catalunya Ràdio): "Buen partido del Barça. Está interpretando bien lo que debe hacer, presionando bien y sin sufrir defensivamente"
Paco González (COPE): "Este partido como defiende el Elche... si está Pedri dando pases o Raphinha corriendo... mete cuatro"
Bernat Soler (Catalunya Ràdio): "El Barça no está sufriendo, pero tampoco está fluyendo"
Flaquer (SER): "El juego del Barça sigue siendo el que es. Hay cosas por pulir"
Senabre (COPE): "Muy buen partido de Balde, pero Koundé debe luchar por la imagen que dio en el Clásico"
"Koundé lleva la temporada muy bajo. Cuando está bien es una bestia, pero cuando está mal..."
Paco González (COPE): "Es muy valiente, pero muy loco el planteamiento defensivo del Elche"
Adrián Blanco (GolTV): "El Elche no puede cometer estos errores no forzados que están rentabilizando al máximo"
