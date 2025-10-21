En directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Olympiacos
Torquemada (Catalunya Ràdio): "El Barça comete imperfecciones técnicas permanentes"
Paco González (COPE): "Me alegro que Flick se arrepintiese de sus gestos. Si dentro de tres meses hace otro... imagínate que lo hubiese hecho Simeone o Mourinho, le abren un expediente"
Lobo Carrasco (El Chiringuito): "El Olympiacos está intentando copiar al PSG"
Marcos López (COPE): "El estilo de Mendilibar es un riesgo. Si el Barça está inspirado le pueden caer muchos"
Torquemada (Catalunya Ràdio): "Tek tiene un problema con el giro hacia la izquierda, tiene que girar todo el cuerpo para orientarse y se queda corto"
Jordi Martín (SER): "Ojo, Fermín va a estar en el clásico. Hay poca gente que te dé todo lo que da Fermín"
Bakero (SER): "Llegando de segunda linea, es el mejor jugador del Barça"
Flaquer (SER): "Cómo agradece Flick el regreso de Fermín. ¡Es el minicorazón con patas!"
Jordi Martí (SER): "Dro, es una faena jugar en esa posición"
Paco González (COPE): "Mendilibar ya sabe lo que es recibir goleadas del Barça"
Marcos López (SER): "El Barça está muy incómodo"
Bakero (SER): "Mendilibar ya dijo que iba a presionar arriba"
