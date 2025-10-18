En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Girona
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Barça - Girona de la novena jornada de la Liga
Plan Miami
El tema del día, de la semana, del mes y casi que de la temporada. El Villarreal-Barça, monopolizando las tertulias radiofónicas: “Intentar ocultar la protesta sólo refuerza el motivo de la queja: la falta de información”, dice Pablo López en Radio Marca.
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- El plan de Flick para salvar el partido contra el Girona
- Terremoto a la vista: 'Será un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça
- Asllani, en el punto de mira de Hansi Flick
- Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: '¿Es una cámara oculta, no?
- Flick, indignado con los rumores sobre Lamine: 'Eso es basura y quien lo ha dicho miente
- Oriol Romeu, el guerrero olvidado
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: 'Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas