Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Paris Saint-Germain
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Barça - Paris Saint-Germain de la segunda jornada de la Champions League
Jota Jordi (El Chiringuito): "Es un escándalo, el defensa le da a Eric por detrás. Dice que no es suficiente, madre mía"
Matías Palacios: "En La Liga te lo pitan, en Champions es otra cosa"
Rakitic (COPE): "Me encanta ver el Barça de esta manera. Me alegro mucho por Rashford, está en una gran dinámica"
Paco González (COPE): "Segunda clara del Barça y gol. Otra vez, recuperación de Lamine Yamal"
Rakitic (COPE): "Por eso puso Hansi a Ferran. Ataca muy bien los espacios. Parece mentira que Lamine tenga 18 años, es una maravilla"
Jota Jordi (El Chiringuito): "Son los dos mejores equipos del mundo presionando, que espectáculo"
Minguella (COPE): "El encuentro ha arrancado con mucho ritmo, no hay tanteo"
Dani Garrido, en SER: "¡Madre mía Lamine! Se puede acabar ya el partido"
Paco González: "Lamine está picado eh"
Lobo Carrasco (El Chiringuito): "Eric tiene la inteligencia que lo puede hacer un gran defensor"
Oído en SER: "Estamos ante un PSG mutilado. Le quitas la esencia, sobre todo en ataque. Este partido permitirá descubrir quién es el mejor centro del campo".
