Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Sociedad

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Barça - Real Sociedad de la séptima jornada de La Liga EA Sports

Pedri, en el partido ante el Getafe

Pedri, en el partido ante el Getafe / Dani Barbeito / SPO

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar

TEMAS