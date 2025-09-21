Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

LaLiga

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Getafe

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Barça - Getafe de la quinta jornada de La Liga EA Sports

Hansi Flick durante el Barça-Valencia de LaLiga 2025/26

Hansi Flick durante el Barça-Valencia de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar

TEMAS