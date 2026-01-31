Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elche - BarcelonaDónde ver Elche vs BarçaClasificación LigaPadre LamineRashfordAlcaraz - Djokovic horarioDro PSGVolkanovski vs Diego LopesEndrickManolo GonzálezCruces playoffs ChampionsCruces Europa LeagueRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsMercado de FichajesJorge ReyGonzalo BernardosLotería Nacional
instagramlinkedin
En directo SPORT

En directo SPORT

OÍDO EN LAS RADIOS

Las reacciones del Elche - Barça, en directo: "Sería un milagro que Robert Lewandowski no marcara"

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Elche - Barcelona de la 22ª jornada de LaLiga

Lewandowski, durante el partido ante el Elche

Lewandowski, durante el partido ante el Elche / AP

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL