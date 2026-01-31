En directo SPORT
OÍDO EN LAS RADIOS
Las reacciones del Elche - Barça, en directo: "Sería un milagro que Robert Lewandowski no marcara"
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Elche - Barcelona de la 22ª jornada de LaLiga
Dani Senabre (Cadena COPE): "El partido de Frenkie de Jong es muy serio. Está a un nivel muy alto".
Helena Condis (COPE): "Lamine Yamal ha salvado ese balón y se ha revelado contra todos dando un golpe a la valla de publicidad. Gran partido del extremo".
Paco González (COPE): "Rashford ha tirado tres metros fuera. Un futbolista de su calidad debe hacer trabajar más al partido"
Josep Maria Minguella (Cadena COPE): "Mucho más aburrida la segunda parte que la primera. No era difícil"
Santi Ovalle: "Marc Bernal tiene un buen golpeo desde fuera del área y lo debe aprovechar cuando tenga la oportunidad".
Paco González (COPE): "El Barça está ahora claramente llegando menos".
Paco González (Cadena COPE): "Con las que está teniendo el Barça, sería un milagro que Robert Lewandowski no marcara en la segunda mitad"
Ricard Torquemada (Catalunya Ràdio): "El Barça ha bajado el ritmo de oportunidades. Era algo que debía pasar y está llegando pero menos. Mientras tanto, el Elche está atento a posibles oportunidades y no precisamente con desacierto".
Carles Domenech (Catalunya Ràdio): "Yo creo que es un partido para Robert Lewandowski"
Ricard Torquemada (Catalunya Ràdio): "Lamine Yamal se ha complicado otra vez en la finalización y Ferran Torres siempre logra ser más efectivo y poco previsible".
