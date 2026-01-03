En directo
Sigue en directo las reacciones del derbi entre Espanyol y Barcelona
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Espanyol-Barcelona de la 18ª jornada de LaLiga
(RAC 1): "Si Manolo protesta así un saque de banda... Que vaya con cuidado".
(RAC 1): "Le piden a Manolo González que se calme. Está muy enfadado".
Dani Senabre (COPE): "Vaya melón de Rashford. No estaba ni presionado ni nada".
(RAC 1): "Calero acaba de salvar un uno contra uno de Ferran contra Dmitrovic".
(RAC 1): "Eric García no tendría que llevar ya la máscara, pero le ha gustado. Quiere continuar siendo 'el hombre de la máscara'. Le ha cogido el gusto".
Dani Senabre (COPE): "Rashford se la ha comido. Está dormido".
José Mari Bakero (SER): "Es normal el arranque del partido en estos primeros quince minutos. Al final, en los derbis, el público pone el corazón y el equipo debe poner la cabeza, ya veremos cómo evolucionan los dos equipos".
(RAC 1): "Rashford ha estado muy blando. El inglés lo sabe".
(RAC 1): "Agresión en la grada. La seguridad se lleva a un hombre que ha pegado un puñetazo en la cara a otro hombre, justo detrás del banquillo del Barça. Los jugadores y Flick se han levantado incluso. El campo grita '¡Fuera! ¡Fuera!".
(RAC 1): "Los cuerpos de seguridad están presentes en en un sector de la grada. Parece que recriminan algo a un aficionado"
