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Sigue en directo el partido amistoso entre el Barça y el Europa de pretemporada

Barça y Europa se enfrentan en un partido amistoso de pretemporada

El CE Europa ya está en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para enfrentarse al Barça esta tarde.

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