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FC BARCELONA
Sigue en directo el partido amistoso entre el Barça y el Europa de pretemporada
Barça y Europa se enfrentan en un partido amistoso de pretemporada
SPORT.es
Barça, 3 - Europa, 1
Por cierto, Guille Fernández ha sido uno de los más destacados de la primera mitad. Sigue atacando el Barça.
Barça, 3 - Europa, 1
También está jugando Orian Goren. Por cierto, gran primera mitad de Guille Fernández.
Barça, 3 - Europa, 1
También han entrado en la segunda mitad Álex González, Xavi Espart, Toni Fernández y Marqués.
Barça, 3 - Europa, 1
¡GOOOOOOOOL! Arranca el segundo tiempo y no ha tardado nada el barça en hacer el tercero.
Barça, 2 - Europa, 1
Otra de las novedades en la segunda mitad es la entrada de Marc Casadó, que jugará sus primeros minutos de la pretemporada.
Cambios al descanso
La segunda mitad, a punto de arrancar. Szczesny es uno de los cambios y deja su lugar a Ter Stegen.
Descanso
Indica el colegiado Rius Riu el final del primer tiempo con una sonrisa y señala el camino de los vestuarios a ambos equipos. Se intuyen muchos cambios en el tiempo de descanso.
Barça, 2 - Europa, 1
¡Gol del Europa! Recorta distancias el conjunto de Gracia, que, pese a sufrir durante el primer tiempo, va a pelear el partido hasta el final.
Barça, 2 - Europa, 0
¡GOOOOL! El segundo de un Barça muy superior a un Europa al que le está costando mucho.
Pausa de hidratación
Los jugadores han parado para hacer una pausa de hidratación
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