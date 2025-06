Sigue en directo las declaraciones de Joan Laporta en 'Barça One'

LAPORTA SOBRE EL ATHLETIC CLUB

Antes del inicio del acto, el presidente del Barça se ha pronunciado sobre el enfado del club vasco por el fichaje de Nico Williams: "Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic de Bilbao. En los últimos años, ha habido una serie de malos entenidos e incidentes, pero no creo que por eso se pueda decir que el Barça tenga malas relaciones con el Athletic. Somos dos clubes con una historia muy amplia. No entiendo las reacciones que están teniendo, cada uno que se ocupe de los suyo"