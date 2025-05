Sigue en directo la entrevista a Laporta en 'TV3'

La imagen de Casadó en Canaletes

"Son muy culés, hablé con la madre de Marc y todos ellos: Balde, Cubarsí, Gerard, Hector, Lamine... todos tienen este sentimiento culé y han vivido también las rivalidades. Está muy buen que fuera a Canaletes: estos jóvenes nos han hecho campeones. No he visto todos los whatsapps, no sé si tengo alguno de Florentino de felicitación. ¿Tebas? tampoco he tenido tiempo de mirarlo, pero me parece que algo dijo públicamente".

"Es la rúa con la que he visto más conexión con el equipo. Flick tiene un nieto que está entusiasmado con este Barça y nuestro entrenador se da cuenta".