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FC BARCELONA
Sigue en directo: Entrevista a Joan Laporta en RAC 1
El presidente electo del FC Barcelona Joan Laporta concede su primera entrevista tras los comicios del 15 de marzo
Claves
Ocho ejes clave que marcarán el nuevo mandato de Joan Laporta.
El presidente electo dará explicaciones de todo este tipo de cuestiones.
Las secciones
El socio está preocupado por muchos asuntos, también por las secciones.
El Barça de basket especialmente no carbura, tal y como explicamos en SPORT.
La política de fichajes
El culé está ilusionado con el nuevo proyecto del presidente electo.
Se hablará de fichajes y renovaciones, como la de Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza el 30 de junio.
Hansi Flick
Una vez superado el proceso electoral, Joan Laporta abordará todo tipo de asuntos.
Uno de ellos, la posible renovación de Hansi Flick, de la que nuestro compañero Carlos Monfort dio detalles importantes.
Protagonista
¡Buenos días! Joan Laporta comparece como presidente electo en la primera entrevista reposada una vez ganó las elecciones del 15 de marzo. El dirigente será entrevista en el programa el 'Món a RAC1' por Jordi Basté.
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