Sigue en directo el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Camp Nou

Sergio Busquets: "Desde pequeó he tenido un vínculo especial con el Barça y con el tiempo, más aún. He tenido capitanes que me han servido de ejemplo. Ha sido una gran suerte. Me quedo con el 5-0 al Real Madrid y el 6-1 contra el PSG en Champions, siempre estarán en la memoria de todos los culés".