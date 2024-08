Sigue en directo el acto de despedida del FC Barcelona a Sergi Roberto

Coge el micrófono Joan Laporta

"Buenos días. Sergi, Coral Simanovich (su mujer), familiares, hoy es un día lleno de emociones y sentimientos. Leyendas del Barça, trabajadores, se ha dicho prácticamente todo. Como presidente, me gustaría dirte que eres un ejemplo a seguir, historia del Barça, del tesoro que tenemos. Eres un símbolo y has sido ejemplar. Has pasado por todas las categorías inferiores del club. Sólo tengo palabras de agradecimiento por tu comportamiento ejemplar y por tus palabras que siempre le has dedicado al club. Nos lo has devuelto con insistencia, talento y con una capacidad de superación en momentos difíciles".