Sigue la caza en el Barça: 323 casos de reventa para el Eintracht

La junta directiva del FC Barcelona tuvo muy claro desde el día que se supo que el Eintracht de Frankfurt regresaría al Spotify Camp Nou que no se repetiría la triste imagen de 2022, cuando 30.000 alemanes pudieron entrar en el estadio del Barça en partido de Europa League poniendo incluso en riesgo la integridad de los socios azulgranas. El Barça, además, quedó eliminado aquella noche de la competición.

En el club, han querido luchar contra la reventa y lo están haciendo con firmeza, sabiendo que los aficionados del Eintracht son especialistas en sortear cualquier traba que les pongan. Es por ello, que el Barça decidió que para este partido solo los socios podrían comprar entradas y que el club alemán solo podría repartir entre sus aficionados el 5% de las entradas que les corresponden por normativa UEFA.

A pesar de ello, el Barça, este sábado, tenía ya serios indicios que 323 socios habían revendido la entrada que habían adquirido y que siete abonados al Spotify Camp Nou lo habían hecho con su abono. De momento, el club ha optado por anular dichas entradas y así se lo ha comunicado a los socios que, presuntamente, pretendían hacer negocio con ellas. Avisa también que en caso de confirmarse la reventa, el caso será elevado a la Comisión de Disciplina y que podría significar la expulsión del socio.

Desde el club también se ha dejado bien claro que el próximo martes habrá controles exhaustivos en el Spotify Camp Nou para comprobar que las entradas corresponden a las personas que acceden al estadio. Por ello, han pedido que todo el mundo que vaya al partido lo haga con su DNI. Saben que aficionados alemanes suelen acceder al estadio con la camiseta del equipo local para una vez dentro dejar a la vista la del Eintracht.