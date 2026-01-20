¿Qué significa el gesto de Raphinha en la foto de plantilla del Barça?

El FC Barcelona publicó la tradicional imagen de toda la plantilla, en una fotografía con algunos detalles ocultos que es importante destacar. Más allá de la aparición de todos los jugadores del primer equipo, también aparecen el presidente Joan Laporta y el entrenador Hansi Flick, como no podía ser de otra manera.

No obstante, en la imagen destaca el hecho de una inclusión de un jugador que dejará de ser integrante del conjunto azulgrana en los próximos días, la no inclusión de uno que todavía lo es, y el particular gesto de Raphinha con las manos, que ya hicieron antes leyendas de la institución como Ronaldinho, Neymar o Gerard Piqué.

Foto de plantilla 22-23 / FC Barcelona

Ter Stegen aparece, Dro no

El primer capitán del club se encuentra justo en el centro de la imagen, con la Supercopa de España obtenida frente al Real Madrid en Arabia debajo de él. Pese a que no debería ser noticia, pues se suele decidir que el capitán aparezca en el centro, el hecho de que su salida al Girona esté completamente cerrada y de que en los próximos días deje de estar en la dinámica del equipo de Hansi Flick llama la atención.

Dro, que se encuentra en su misma situación y abandonará la Ciudad Condal para poner rumbo al Paris Saint-Germain en los próximos días, no es incluido junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, esta decisión podría no estar relacionada con el malestar que generó su abandono a Hansi Flick, ni tampoco al mero hecho de que fiche por el equipo de Luis Enrique, sino que al no tener ficha del primer equipo, entra dentro de la lógica su 'desaparición'. Tampoco aparecen otros jugadores del filial en dinámica de primer equipo como Jofre Torrents, con la excepción de Kochen, reconocido como tercer portero culer una vez salga Ter Stegen.

Raphinha sigue los pasos de otras leyendas

Tal como instauró Ronaldinho en su época y como continuaron haciendo Neymar Jr y Gerard Piqué, Raphinha fue el encargado de simular con las manos un triángulo. De hecho, el carioca lleva realizando la imitación desde la campaña 2023-24, pues anteriormente el encargado era el propio Gerard Piqué, hasta que se retiró del fútbol.

La primera vez que se vio realizar ese movimiento con las manos fue en la temporada 2003-04, primera de Ronaldinho Gaúcho en el FC Barcelona. Ahora, 22 años después, la tradición continúa en la primera plantilla del Barça.