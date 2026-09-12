Más de un siglo de 'valors': el curioso decálago del Barça de 1924

Cuando el Barça ganó la liga 204-05, la primera con Joan Laporta como presidente, los jugadores celebraron un título con una camiseta que lucía el lema 'el valor de tenir valors'. El club no solo presumía de los éxitos deportivos sino del comportamiento de los jugadores y de la entidad.

El concepto de 'valors' causó furor y en ocasiones fue utilizado por los que tienen poca estima al Barça sacándolo a relucir en cualquier renuncio que afectase al Barça.

En La Masia es una de las señas de identidad y un hecho diferencial que resaltan todos los que han pasado por la cantera blaugrana. Los jugadores formados en el Barça no solo aprenden un modo muy concreto de jugar al fútbol sino también una manera de comportarse que se resume en el concepto de los valores.

Gamper, que lució con orgullo el casquete de terciopelo con el que el Barça lo obsequió tras su retirada, posó junto al equipo antes del partido de su homenaje. De pie, y de izquierda a derecha: Greenwell, Pascual, Planas, Martínez Surroca, Alcántara, Gamper, Gràcia, Sagi, Cabot (presidente de la FCF), Piera y Jesza Poszony. Sentados: Torralba, Luis Blanco, Samitier y Vicenç Martínez / FCB

Esta idea no es nueva ni pertenece al siglo XXI. En el libro Cincuenta años del CF Barcelona editado por el propio Barça en el cincuentenario de la entidad se puede leer un decálogo que la directiva del Barça publicó en el año 1924 aconsejando a los aficionados como comportarse en el campo. Ese es el decálogo de buenas maneras que podría considerarse como un precursor sorprendente del concepto de 'valors' ligado al Barça.

Así presentaba el autor del libro Andrés A. Artís este decálogo de valores que redactó la junta directiva del Barça en el año 1924: "Pocas veces se habrá visto un decálogo tan edificante como el que publicó hace años una de esas abnegadas Directivas, y que reproducimos porque debería de ser espejo de todo ferviente del deporte".

1: No exijas de los jugadores un esfuerzo superior a su rendimiento y evita tener por corriente la jugada genial de una tarde afortunada. Sé comprensivo.

2: Procura no alimentar simpatías o antipatías en detrimento de determinados elementos del equipo. Haz justicia.

3: Escatima la censura y no regatees el aplauso. Sé generoso.

4: Nunca es más necesario tu estímulo que cuando el juego decae. Una protesta en estas circunstancias puede ser de funesta trascendencia. Ten tacto.

5: Ante los otros clubs muéstrate circunspecto. Si un egoísmo respetable no te permite animarlos, al menos muéstrate cortés. Sea la educación tu virtud.

Paulino Alcántara fue el primer gran crack del Barça / Archivo

6: Piensa que es de condición humana pagar con la misma moneda y que una conducta impulsiva predispone en contra de ti a aquellos entre los cuales jugarás a tu vez en plan de forastero. Ten cautela.

7: Evita las repulsas, las palabras difamatorias y las campañas que desdigan de tu corrección. No caigas en la tentación.

8: No tengas altercados con tus vecinos, y sobre todo por culpa tuya. Nada de provocaciones.

9: Piensa y no olvides que de tu conducta digna, barcelonista, tus compañeros estarán orgullosos. No quieras que tengan que avergonzarse de ti.

10: Que cuando digas que eres del "Barcelona", te sean abiertas todas las puertas.

El libro del Barça editado en 1949 concluía así después del decálogo: "Como puede comprobarse la redacción del decálogo es un poco ingenua pero la deportividad que trasciende de él es digna de destacarse".

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Aunque los valores estén actualmente más en discursos políticamente correctos que en los hechos, el Barça sigue defendiendo como club que uno de sus hechos diferenciales es este, siendo un objetivo del club llegar a la excelencia en este aspecto humano que va más allá de los éxitos deportivos.