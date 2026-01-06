Siete blaugranas, ante su primera Supercopa

Hansi Flick se ha llevado a 24 futbolistas a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España, que arranca este miércoles con la primera semifinal entre Barça y Athletic Club. Será esta la primera oportunidad que tendrán varios jugadores de la primera plantilla para conquistar su primer título como blaugranas. Es el caso, obviamente, de los tres fichajes realizados el pasado verano: Joan Garcia, Rashford y Roony. El único que tiene asegurada la titularidad es el portero de Sallent, aunque es muy posible que los dos delanteros también tengan cierto protagonismo en Jeddah.

Joan Garcia fue MVP en el derbi ante el Espanyol / AP

De hecho, el técnico alemán está contando muchísimo con el inglés, que ha sido muy importante en la primera mitad de la temporada, sobre todo a nivel numérico, como demuestran los siete goles y once asistencias que ha logrado en los 25 partidos que ya ha disputado. Marcus sí tiene en su palmarés la Community Shield, el título inglés equivalente a la Supercopa de España, que conquistó con el Manchester United en la 16-17. También Bardghji ha disfrutado de muchos minutos de calidad en sus trece encuentros.

Sin embargo, Joan Garcia es sin duda, por méritos propios y por la inversión que se hizo para incorporarle, el fichaje estrella de la temporada en el Barça. Su reciente exhibición en el derbi ante el Espanyol no hizo más que acabar de confirmarlo, así que de todos los debutantes en la expedición blaugrana es el único, al cien por cien, que tiene asegurada la titularidad ante el Athletic en la primera semifinal de la Supercopa.

Bernal fue campeón de Liga

Por su parte, Marc Bernal ya formaba parte de la primera plantilla la pasada campaña, pero solo disputó los tres primeros partidos de Liga antes de lesionarse de gravedad y perderse el resto de la temporada, lo que le impidió tener protagonismo en el resto de las competiciones. Será, pues, la primera Supercopa de España para el de Berga, una experiencia que también será nueva para los tres canteranos que Flick se ha llevado a Arabia Saudita, Dro, Tommy Marqués y Jofre Torrents.

Tommy y Dro son alternativas de oro para Flick / Valentí Enrich

Todos ellos están en dinámica de primer equipo, aunque no están teniendo demasiados minutos. De hecho, Tommy Marqués aún no ha debutado oficialmente, mientras que sí lo han hecho sus compañeros. Jofre Torrents ha participado en cuatro partidos esta temporada, tres de Liga y el de Copa disputado en Guadalajara. Junto a Dro, formó parte de quienes estuvieron en la gira asiática del pasado verano. Para todos ellos, con la excepción de Bernal, que es oficialmente campeón de la pasada edición de la Liga, sumen más o menos minutos, sería el primer título oficial con el primer equipo del Barça.