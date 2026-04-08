Lo siento Botafumeiro, pero el restaurante favorito de Eric Garcia es Tio Brasas

No ha sido fácil, pero Eric Garcia ya se ha asentado como titular en el FC Barcelona. El de Martorell fichó por el conjunto azulgrana en 2021, pero después de dos temporadas en las que no alcanzó su mejor nivel, fue cedido al Girona. Allí, bajo la dirección de Michel, consiguió recuperar su forma y mostrar todo su potencial. Su regreso al Barça coincidió con la llegada de Flick, quien ha confiado en él, dándole continuidad.

Alejado de los terrenos de juego, Eric está encantado de volver a vivir en Barcelona, ya que es un enamorado de su gastronomía, entre otros aspectos. A pesar de que hay restaurantes de alto nivel como el Botafumeiro, Gaudim, Via Veneto y Los Caracoles, el catalán se decanta por el restaurante Tio Brasas.

El pasado mes de diciembre, Eric fue a este restaurante con Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Julés Koundé y Joan Garcia, donde compartieron mesa y el propio restaurante destapó el encuentro en su cuenta de Instagram con una fotografía del grupo.

Desde el restaurante, señalaron que "es una visita que se queda en la memoria. Ha sido un auténtico placer recibiros. Sin duda, una visita grata y muy especial. Os deseamos los mejor y en Tio Brasas tenéis vuestra casa siempre".

¿Dónde está ubicado el restaurante Tio Brasas?

El restaurante Tio Brasas está situado en la Avinguda de la Constitución, 40, en el centro de Castelldefels. Además, se encuentra a solo 30 minutos en coche de Barcelona.

El establecimiento gastronómico está abierto de martes a domingo de 13:00 a 17:00 y también de 20:00 a 23:30. El lunes es es el único día que bajan la persiana. Se pueden realizar reservas a través de su página web.

Así es el restaurante Tio Brasas / SPORT

¿Cuál es su oferta gastronómica?

El restaurante presenta una propuesta gastronómica centrada en carnes a la parrilla, pero también ofrece una variada selección de pescados, mariscos, arroces, pastas y hamburguesas.

Su propuesta se centra en lograr una armonía ideal entre sabor y calidad, sobresaliendo principalmente por sus platos más emblemáticos como:

Chuletón de vaca gallega 750 G (11 meses): 36,95 euros.

Conejo a la brasa: 16,95 euros.

Picanya de angus: 24,95 euros.

Chorizo criollo a la parrilla: 9,9 euros.

Lubina a la brasa: 19,95 euros.

Pulpo a la brasa: 19,95 euros.

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No cabe duda de que es una de las mejores opciones para disfrutar de una excelente gastronomía, ya que no solo respeta el producto, sino que lo realza a través de su cuidadosa elaboración.