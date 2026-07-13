Así ha sido el primer día de la pretemporada del Barça

Se acabaron las vacaciones. Los futbolistas del Barça han arrancado este lunes la pretemporada con una intensa mañana de pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El más madrugador ha sido Hansi Flick. Alrededor de las 7.10 de la mañana, las cámaras de SPORT han captado al técnico alemán accediendo a las instalaciones de Sant Joan Despí para dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada.

Una de las presencias más llamativas ha sido la de Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán mantiene un acuerdo verbal con el Ajax, aunque su salida todavía no se ha materializado. Durante la mañana ha realizado unas pruebas médicas que también podrían servir para que el conjunto neerlandés tenga todas las garantías sobre su estado físico antes de marcharse cedido. El alemán ha abandonado posteriormente las instalaciones sin realizar declaraciones sobre la operación, que a día de hoy no está al cien por cien cerrada.

Tek y Fermín, listos

Quien también ha aparecido a primera hora de la mañana ha sido Wojciech Szczesny, que afronta la que muy presumiblemente será su última temporada en el Barça y será el segundo portero del equipo esta temporada por detrás de Joan García. Otro de los nombres propios ha sido Fermín López. El centrocampista tiene muy buenas sensaciones tras superar la lesión en el quinto metatarsiano del pie y, salvo contratiempo, estará disponible para el primer partido de Liga.

A lo largo de la mañana también han ido apareciendo los futbolistas que no participaron en el Mundial o que ya habían sido eliminados del torneo. Han estado presentes Balde, Christensen, Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji. El extremo sueco también evitó hacer declaraciones y, preguntado por su futuro, se limitó a responder con un escueto “todo bien, todo bien”, aunque con la llegada de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, se presupone que le tocará buscar una salida. Una vez finalizadas las pruebas médicas y físicas, los jugadores han ido abandonando de manera escalonada las instalaciones y los servicios médicos irán examinando la situación de cada jugador durante la tarde de hoy.

Una larga lista de canteranos

La jornada también ha servido para ver a varios jóvenes con opciones de dejarse ver durante la pretemporada. Han acudido Aarón Yaakobishvili, que tras su cesión al Andorra apunta a salir de nuevo a préstamo; Jofre Torrents, que cuenta con varias propuestas para marcharse cedido; Álvaro Cortés; Hafiz Gariba; Tommy Marqués, uno de los canteranos que más gusta a Flick; Orian Goren; Ebrima Tunkara; Ibrahim Diarra; Guille Fernández; Àlex González; Shane Kluivert; Toni Fernández, también muy bien valorado en el club y con su futuro abierto; Óscar Gistau, que recientemente renovó; Xavi Espart, que apenas ha descansado tras ganar el Europeo sub-19 con España; y el mundialista Hamza Abdelkarim, una de las grandes sensaciones del verano tras llegar a debutar en el Mundial con la selección de Egipto y otro de los nombres a seguir de cerca durante las próximas semanas.

La plantilla volverá a ponerse manos a la obra este martes, cuando está citada a las 9.30 horas para completar el primer entrenamiento de la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick.

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Otro de los nombres propios de la mañana ha sido Ronald Araujo. El central uruguayo se ha reencontrado con sus compañeros en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para pasar las habituales pruebas médicas antes del inicio de la pretemporada. Tras un Mundial en el que apenas pudo participar por culpa de la lesión que arrastraba, el defensa volverá a disfrutar de las vacaciones concedidas por el club. Salvo que decida acudir de forma voluntaria a las instalaciones en los próximos días, está previsto que se reincorpore a la dinámica del grupo el próximo 20 de julio.