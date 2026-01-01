Así ha sido el mercado de invierno en el Barça con Joan Laporta

Llega el 1 de enero, un nuevo año y, por consiguiente, la apertura de la ventana del mercado de invierno. La dirección deportiva del Barça que dirige Deco está atenta a cualquier movimiento. En el club azulgrana estudian la llegada de un central que cubra el hueco que ha dejado Andreas Christensen, lesionado para cuatro meses, pero ya han avisado que solo incorporarán a un jugador si encuentran un central que pueda llegar para ser titular. Paralelamente, en el club también están pendientes de la decisión que tome Marc-André Ter Stegen. El portero alemán, ya con el alta médica y sabiéndose suplente, debe decidir si sale en busca de minutos que le aseguren la titularidad en el Mundial con la selección alemana. El Girona ya ha sondeado al Barça sobre una posible cesión.

Será este el quinto mercado de invierno del Barça desde que Joan Laporta ganó las elecciones por segunda vez en 2021. En los cuatro anteriores, un total de cinco altas y nueve bajas.Aprovechó muy bien el club azulgrana la ventana de invierno en 2022. Xavi Hernández había llegado al banquillo azulgrana poco antes en sustitución de Ronald Koeman y pidió refuerzos para levantar el vuelo de uin equipo que estaba lejos de la zona Champions y había caído en la fase de grupos de la Champions. Llegaron hasta cuatro futbolistas, aunque solo se pagó por uno de ellos, 55 millones de euros al Manchester City por Ferran Torres. Además, el Barça incorporó a Aubameyang con la carta de libertad desde el Arsenal, Dani Alves que no tenía equipo y Adama Traoré, que regresaba a casa cedido por el Wolverhampton.

Solo Ferran Torres siguió en el equipo la siguiente temporada, siendo ahora titular para Hansi Flick. Muy bueno fue el rendimiento de Aubameyang, que marcó 13 goles en 24 partidos. También el de Dani Alves, que jugó 17 partidos a pesar de no estar inscrito para disputar la competición europea. Más discreto fue el de Adama Traoré. Fue de más a menos, disputando un total de 17 partidos sin ver portería.

Adama, Ferran, Alves y Aubameyang, los cuatro fichajes / FCB

Llegaron cuatro futbolistas en aquel mercado de invierno de 2022 y salieron otros cuatro. Coutinho, que había jugado 16 partidos hasta enero, se fue cedido al Aston Villa, Álex Collado, que no podía jugar desde septiembre por unos trámites que no llegaron a tiempo, se marchó cedido al Granada, Iñaki Peña también se fue cedido Galatasaray en busca de minutos, mientras se rompía la cesión del joven Yusuf Demir y regresaba al Rapid de Viena.

Un año después, en enero de 2023, el Barça no incorporó a nadie en el mercado de invierno, aunque sí se produjeron las salidas de Memphis Depay al Atlético de Madrid por tres millones de euros, de Héctor Bellerín, que había llegado meses antes, al Sporting de Portugal por un millón, y de Gerard Piqué, que optó por colgar las botas a media temporada.

Llega Deco

Un año más tarde, en 2024, se había producido relevo en la dirección deportiva del club con la llegada de Deco en sustitución de Mateu Alemany. Solo un movimiento durante el mercado de invierno. El Barça había fichado a Vitor Roque en verano por 30 millones de euros procedente del Athletico Paranaense y había acordado con el club braileño que su llegada a Barcelona no se produciría hasta el inicio de la temporada 2024-25. Pero Xavi quería más pólvora en ataque y se decidió adelantar su llegada. Disputó solo 16 partidos y marcó dos goles, marchándose cedido al Betis en verano de 2024 con la llegada de Flick al Barça.

Vitor Roque presentado como nuevo jugador del FC Barcelona / EFE

Precisamente Vitor Roque también fue protagonista del mercado de invierno del Barça en enero de 2025, pues el club azulgrana decidió romper la cesión del brasileño al Betis para llevar de vuelta al delantero a su país y traspasarlo al Palmeiras por unos 26 millones de euros. Otro movimiento fue romper la cesión de Álex Valle al Celtic de Glasgow para cederlo al Como. El lateral fue fichado por el club italiano el pasado verano por seis millones de euros. No hubo ninguna alta en el último mercado invernal.