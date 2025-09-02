Así ha sido el mercado del Barça

El 1 de septiembre era el día fijado para el cierre del mercado en Europa. Transcurrió sin sobresaltos por lo que se refiere al FC Barcelona. Fermín ha sido el nombre propio en clave azulgrana en los últimos días de mercado. El andaluz, que jugó la última fase del encuentro ante el Rayo Vallecano, comunicó al club su decisión de seguir en el Barça y rechazar la propuesta que le había hecho llegar el Chelsea. La oferta hizo dudar al jugador de la cantera y Hansi Flick, que no quería perder a Fermín, respiró tranquilo.

El interés del club londinense por el jugador de El Campillo llegó hace unas semanas. La oferta económica para Fermín mejoraba en mucho el sueldo que tiene en el Barça. Ello y la competencia que tiene para jugar le hizo dudar en algún momento, aunque las dudas quizá existieron más en su entorno que en el propio jugador. Finalmente, ha decidido seguir buscando su sueño, triunfar de azulgrana. La decisión es del agrado de Flick y también del club, que siempre indicó durante el proceso que solo dejaría marchar a Fermín si el jugador así lo pedía y si la oferta del Chelsea era irrechazable, con un mínimo fijado de 70 millones de euros.

Quien sí abandonó este lunes la disciplina azulgrana fue Héctor Fort. El lateral, con el que no contaba Flick, no pudo salir al Mallorca y puso finalmente rumbo a Elche en calidad de cedido. La operación, con el jugador concentrado con la selección española sub-20, la cerraron sus agentes con ambos equipos.

Plantilla cerrada

En total, contando la de última hora de Héctor Fort, diez han sido las operaciones de salida que ha realizado durante este mercado veraniego un Barça con muchos problemas de ‘fair play’. Una de ellas, inesperada y dolorosa. Para la afición y para Flick. Iñigo Martínez recibió una oferta irrechazable del Al Nassr y decidió marcharse. Lo hizo con la carta de libertad por, según el club, un compromiso adquirido por el club azulgrana cuando el central renovó su contrato. Al Barça, que tenía ‘overbooking’ en la posición de central, ya le fue bien la marcha del vasco porque liberó 14 millones de euros de su masa salarial.

Además, han salido durante el verano cuatro jugadores de la primera plantilla de la pasada temporada con los que no contaba Flick. Pau Víctor dejó una buena suma siendo traspasado al Sporting de Braga por doce millones de euros. Pablo Torre se ha marchado al Mallorca por cinco millones de euros, mientras Ansu Fati e Iñaki Peña han salido cedidos. El primero al Mónaco y el portero, que renovó antes hasta el 2029, al Elche de Eder Sarabia.

También han salido otros jugadores que estaban cedidos la pasada temporada y con los que no contaba el entrenador alemán tras el fin del préstamo. Es el caso de Lenglet, que se ha quedado en el Atlético de Madrid, Oriol Romeu y Álex Valle, por el que el Como pagó los seis millones de euros que tenía como opción de compra. También se ha marchado el portero Ander Astralaga, cedido, al Granada.

Las altas

Mucha salida y solo tres altas ha tenido la plantilla campeona de Liga, Copa y Supercopa durante este verano. La más destacada, la del portero Joan Garcia. El de Sallent decidió aceptar la oferta azulgrana y dejar el Espanyol, pagando el Barça su cláusula de rescisión, que era de 25 millones de euros más el IVA correspondiente. Joan Garcia ha llegado al Barça para ser titular durante muchos años y ya ha empezado a demostrar su valía en este inicio de temporada. No hay más que ver las intervenciones que realizó el pasado domingo en Vallecas, permitiendo que los de Flick lograsen un punto contra el Rayo Vallecano.

Además de la llegada de un portero, el principal objetivo de la dirección deportiva que dirige Deco en este mercado veraniego era la llegada de un extremo para la banda izquierda. El objetivo número uno del brasileño era Luis Díaz, aunque el Barça se volcó en la llegada de Nico Williams tras transmitir el representante del futbolista a Deco que el internacional español quería jugar en el Barça. Los azulgranas estaban dispuestos a pagar su cláusula de rescisión al Athletic, pero el extremo decidió seguir en San Mamés y renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2035. A ello y a las dificultades para contratar a Luis Díaz, reaccionó el Barça logrando la cesión de Marcus Rashford, procedente del Manchester United.

El tercer refuerzo es una apuesta de futuro. Roony Bardghji, extremo derecho de 19 años, llegó desde el FC Copenhague por 2,5 millones de euros para jugar en el filial. Hizo la pretemporada con el primer equipo y convenció a Flick para quedarse en la primera plantilla. De momento, ha sido inscrito como jugador del Barça Atlètic, aunque en los próximos días lo será como futbolista del primer equipo gracias a un aval de la junta directiva.