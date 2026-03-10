Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CHAMPIONS LEAGUE

¿Quién ha sido el mejor del Newcastle - Barça?

El Barça sale vivo de St. James' Park gracias a la sangre fría de Lamine Yamal en el 96'. Pero antes del penalti, el partido ha sido una montaña rusa

Newcastle - FC Barcelona | El gol de penalti de Lamine Yamal

