CHAMPIONS LEAGUE
¿Quién ha sido el mejor del Newcastle - Barça?
El Barça sale vivo de St. James' Park gracias a la sangre fría de Lamine Yamal en el 96'. Pero antes del penalti, el partido ha sido una montaña rusa
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Joan Laporta frena en seco a Juanma Castaño: '¿Qué me está diciendo?
- Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: 'Laporta lo ha conseguido
- El Atlético se baña en oro: Apollo, una apuesta de 5.000 millones de euros
- Koeman confirma las seis semanas de baja de Frenkie de Jong
- A Flick le bailan solo dos plazas para el once de Newcastle
- Lo de Xavi Simons es cada vez más preocupante